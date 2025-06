Ricostruzione Rete civica | Chiarezza su ritardi lavori sul Santerno a San Bernardino

un crescente senso di urgenza, dalla comunità locale e dalle autorità competenti, desiderose di fare chiarezza sui motivi del ritardo. La ricostruzione della rete civica mira a garantire trasparenza e coinvolgimento, affinché tutti possano conoscere le cause di questa sospensione e le soluzioni in atto. È fondamentale che i cittadini siano informati e partecipino attivamente al percorso di ripristino, per il bene della sicurezza e del territorio.

"Quali le cause del mancato avvio dei lavori di manutenzione straordinaria (ripristino dell'officiosità dell'alveo e consolidamento dei rilevati golenali e arginali su entrambe le sponde) nel tratto del fiume Santerno in località San Bernardino di Lugo, nel ravennate". La richiesta arriva, con.

