Riconferma supplenti sostegno 2025 26 prossimo passo sarà la disponibilità vincolante nella domanda per le max 150 preferenze

Il nuovo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito apre le porte alla riconferma dei supplenti di sostegno per il 2025/26, con un passaggio cruciale: la disponibilità vincolante nella domanda per un massimo di 150 preferenze. Questa misura mira a garantire continuità e stabilità nel percorso degli studenti con bisogni speciali. Scopri i dettagli sulla procedura e i prossimi passi per assicurarti un incarico stabile e dedicato.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 "Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 20252026". Come avviene la procedura e la fase di nomina. L'articolo Riconferma supplenti sostegno 202526, prossimo passo sarà la disponibilità (vincolante) nella domanda per le max 150 preferenze . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - riconferma - supplenti - prossimo

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Scopri tutto sulla riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26.

Il contratto di conferma per il 2025/26 per i supplenti di sostegno scatterà dal 1° settembre. Ecco la procedura. Pillole di Question Time Vai su X

Quando si prevede la fase di mobilità annuale dedicata alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni? Le novità sulla conferma dei docenti supplenti di sostegno sui posti 2024/2025, inciderà negativamente sulle operazioni di mobilità annuale? Quali sara Vai su Facebook

Conferma dei supplenti su posto di sostegno, illustrate ai sindacati le istruzioni operative in via di emanazione; Riconferma supplenti sostegno 2025/26, entro il 15 giugno il docente scelto dalla famiglia deve dare o meno la propria disponibilità; La conferma dei docenti supplenti su posto di sostegno (SCHEDA CISL Scuola).

Corsi INDIRE/Università sostegno, concorsi scuola PNRR2 e prossimo bando PNRR3, supplenze 2026 da GPS: RISPOSTE AI QUESITI - Riconferma del supplente di sostegno, nuova supplenza per l'anno scolastico 2025/26, immissioni in ruolo ma anche assegnazioni provvisorie: saranno tante le problematiche che contrassegneranno ancora ... Come scrive orizzontescuola.it

Docenti supplenti sostegno: riconferma sullo stesso posto, scorrimento GPS per il ruolo, percorsi per la specializzazione. Da maggio nuove opportunità - L’anno scolastico sta per volgere al termine, ma al contrario la procedura per la nomina degli insegnanti di sostegno per il prossimo anno ... Si legge su orizzontescuola.it