Ricerche in Corso per Nicola Savian Scomparso da Zoppola

Le Forze dell'Ordine stanno portando avanti un'intensa operazione di ricerca per trovare Nicola Savian, scomparso da Zoppola. La sua scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di martedì 17 giugno 2025, ha suscitato preoccupazione tra familiari e comunità. Grazie al nulla osta dei parenti, le autorità stanno coordinando le indagini: ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per ritrovarlo e garantire la sua sicurezza.

Le Forze dell'Ordine hanno attivato il piano provinciale di ricerca per Nicola Savian, 43 anni, residente a Zoppola (PN), allontanatosi volontariamente dalla sua abitazione nella giornata di marted√¨ 17 giugno 2025, intorno alle ore 12:00. Con il nulla osta fornito dai familiari, le autorit√†. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ¬© Pordenonetoday.it - Ricerche in Corso per Nicola Savian, Scomparso da Zoppola

In questa notizia si parla di: nicola - savian - zoppola - ricerche

Nicola Savian si allontana da casa e non fa ritorno: si cerca il 43enne; Ricerche in Corso per Nicola Savian, Scomparso da Zoppola.

Nicola Savian si allontana da casa e non fa ritorno: si cerca il 43enne - Nicola Savian è scomparso dalla sua casa di Zoppola e non ha più fatto ritorno. Riporta msn.com