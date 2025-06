Ricerche in Corso per Nicola Savian Scomparso da Zoppola

Le Forze dell'Ordine stanno conducendo intense ricerche per Nicola Savian, scomparso da Zoppola. La sua scomparsa volontaria ha preoccupato famiglia e comunità, che si affidano alle autorità per ritrovarlo al più presto. Le indagini sono in corso e ogni dettaglio è fondamentale: la collaborazione di tutti può fare la differenza nel ritrovare Nicola e ridare serenità ai suoi cari.

Le Forze dell'Ordine hanno attivato il piano provinciale di ricerca per Nicola Savian, 43 anni, residente a Zoppola (PN), allontanatosi volontariamente dalla sua abitazione nella giornata di martedì 17 giugno 2025, intorno alle ore 12:00. Con il nulla osta fornito dai familiari, le autorità. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Ricerche in Corso per Nicola Savian, Scomparso da Zoppola

++ ATTIVATO IL PIANO DI RICERCA: CHI HA INFORMAZIONI UTILI, CONTATTI LE FORZE DELL'ORDINE ++ https://friulioggi.it/cronaca/ricerche-nicola-savian-scomparso-zoppola-19-giugno-2025… #friuli #friulioggi Vai su X

Si è allontanato da casa martedì 17 giugno. Proseguono le ricerche. Vai su Facebook

