Ricercato per violenza sessuale viene rintracciato dalla polizia nel capoluogo dorico | 30enne in manette

Una svolta decisiva nel contrasto alla criminalità internazionale: nella serata di ieri, le forze dell’ordine di Ancona hanno arrestato un 30enne ghanese ricercato per violenza sessuale, eseguendo un mandato europeo. L'operazione dimostra ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra le autorità europee e il forte impegno delle forze di polizia italiane nel garantire sicurezza e giustizia. La vicenda sottolinea l’importanza di un sistema di cooperazione transnazionale sempre più efficiente.

ANCONA – Nella tarda serata di ieri i poliziotti della squadra mobile di Ancona - sezione contrasto ai reati di criminalità straniera - hanno dato esecuzione ad un Mandato di arresto europeo (M.a.e.) emesso dalle autorità tedesche, a carico di un 30enne ghanese, responsabile del reato di violenza.

