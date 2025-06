Ricercata per i furti alle auto in sosta in aeroporto | arrestata e portata in carcere

Una figura tristemente nota tra le cronache di Bergamo: arrestata per una serie di furti alle auto in sosta all’aeroporto di Orio al Serio. La polizia, dopo un’attenta attività investigativa, ha eseguito un ordine di carcerazione nei suoi confronti, confermando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Il suo destino ora si lega alla giustizia, mentre l’attenzione resta alta sul fenomeno.

Nella mattinata di mercoledì 18 giugno la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato una cittadina italiana, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo. L’attività di polizia giudiziaria, realizzata dagli investigatori dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Orio al Serio, riguarda la stessa donna che era stata arrestata all’inizio del mese giugno, perché colta in flagranza del reato di danneggiamento aggravato di più veicoli in sosta nelle aree di parcheggio dell’aeroporto orobico ed è frutto di una collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri di Costa Volpino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it