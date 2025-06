Ricerca scolpire la superficie dell’acqua utilizzando la stampa in 3D

Immaginate di scolpire la superficie dell’acqua come un artista con il suo capolavoro: i fisici dell’Università di Liegi hanno trasformato questa idea in realtà grazie alla stampa 3D. Sfruttando la tensione superficiale, hanno creato rilievi liquidi programmati che guidano le particelle sotto gravità, aprendo nuove frontiere nel trasporto, nella selezione microscopica e nel controllo dell’inquinamento marino. Un progresso che potrebbe rivoluzionare il nostro rapporto con gli ambienti acquatici.

I fisici dell'Università di Liegi sono riusciti a scolpire la superficie dell'acqua sfruttando la tensione superficiale. Utilizzando la stampa 3D di spine ravvicinate, hanno combinato i menischi per creare rilievi liquidi programmati, in grado di guidare le particelle sotto l'azione della sola gravità. Si tratta di un promettente progresso per il trasporto e la selezione microscopica, nonche' per il controllo dell'inquinamento marino. Inclinare un liquido in un bicchiere e' assolutamente impossibile: se viene inclinato il bicchiere, infatti, la superficie del liquido tornera' automaticamente orizzontale fatta eccezione per una piccola curvatura, appena visibile, che si forma vicino al bordo del bicchiere.