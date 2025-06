Ricerca passi avanti contro il mieloma | arriva un nuovo anticorpo bispecifico

Grazie a innovativi progressi nella ricerca contro il mieloma multiplo recidivato e refrattario, si apre una nuova era di speranza grazie a un anticorpo bispecifico all’avanguardia. Con l’approvazione ufficiale dell’AIFA e la rimborsabilità garantita, l’Elranatamab rappresenta una svolta decisiva per i pazienti fortemente pre-trattati. Questo farmaco, indicato in ...

Nuovi passi avanti contro il mieloma multiplo recidivato e refrattario ad altre terapie grazie ad un approccio di trattamento sempre più mirato: un nuovo anticorpo bispecifico offre infatti prospettive promettenti per i pazienti fortemente pre-trattati. Con la pubblicazione della determina dell ‘Aifa, l’anticorpo bispecifico elranatamab è ora ufficialmente disponibile in Italia in regime di rimborsabilità. Il farmaco è indicato in monoterapia per il trattamento dei pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario, che abbiano ricevuto almeno tre terapie precedenti e abbiano dimostrato progressione della malattia con l’ultima terapia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it