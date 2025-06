Riccione i provvedimenti per la Notte Rosa | vietato il vetro di sera musica fino alle 2,30

Preparati ad immergerti nell’atmosfera magica della Notte Rosa 2025 a Riccione, un evento che trasforma la città in un caleidoscopio di luci, musica e allegria. Per garantire un’esperienza sicura e sostenibile, il Comune ha introdotto provvedimenti come il divieto di vetro dopo le ore 21 e la musica fino alle 23:30. Un impegno concreto per rendere questa festa indimenticabile e rispettosa dell’ambiente, perché Riccione merita il meglio.

In vista dell’edizione 2025 della Notte Rosa, in programma fino al 22 giugno, il Comune di Riccione ha adottato alcune misure straordinarie per garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto dell’ambiente durante l’intero fine settimana. La manifestazione porterà sul territorio comunale migliaia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riccione, i provvedimenti per la Notte Rosa: vietato il vetro di sera, musica fino alle 2,30

