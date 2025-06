Ricciardelli replica all’opposizione | I fatti dimostrano la bontà del nostro operato

Nel vivace scenario politico, Ricciardelli replica all’opposizione con forza e chiarezza, dimostrando che i fatti parlano più di mille parole. Con una campagna basata sulla trasparenza e sull’esperienza, sottolinea come la coerenza e l’impegno siano le vere basi di un buon governo. È il momento di mettere da parte le polemiche per concentrarci sul progresso della comunità, perché i risultati concreti sono la miglior risposta a ogni accusa infondata.

"Giovanni Egidio e i suoi sodali che parlano di identità politica al massimo possono far ridere gli elettori. Il consigliere dell'opposizione, che ha collezionato la tessera di partito di Rifondazione Comunista per poi approdare ai cin cin elettorali di Forza Italia in un Bar di Pratola Serra, oggi ha la faccia tosta di accusare chi è sempre rimasto fedele ai propri principi. E pretende di criticare un'amministrazione di centrosinistra autentica, mai macchiatasi delle sue ambiguità né mai sostenuta da deputati del centrodestra come i suoi candidati alle ultime elezioni".