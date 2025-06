Ricci si avvicina all'Atalanta Juric ritrova il 'suo' centrocampista?

Ivan Juric sta tornando a respirare nuova vita all’Atalanta, ritrovando il suo centrocampista preferito. Dopo un viaggio ricco di avventure tra Roma e Southampton, l’amore per il calcio e la passione non finiscono mai di sorprenderci. Con questa rinascita, i bergamaschi sperano di scrivere un nuovo capitolo di successi e emozioni. La stagione si appresta a diventare ancora più affascinante: il campo aspetta solo il risultato finale.

L’Atalanta mette nel mirino l’azzurro Ricci, il gioiellino lanciato proprio da Juric - L’Atalanta ha messo nel mirino Ricci, il promettente talento lanciato da Ivan Juric al Torino. Anche se le trattative ufficiali sono ancora lontane, la dirigenza nerazzurra non perde tempo e monitora con attenzione il gioiellino azzurro, considerato uno dei più interessanti nel panorama attuale.

Atalanta, idee granata per ringiovanire il centrocampo: piacciono Ricci e Ilic - Su Ricci è piombato il Milan e ci sono altri grandi club, pronti a scatenare un’asta per averlo. Segnala msn.com

L’Atalanta è pronta a fare un’offerta per Ricci: la scelta del Milan - Milan e la corsa per Samuele Ricci del Torino: l'Atalanta si inserisce nella trattativa mentre i rossoneri valutano altre opzioni. Si legge su msn.com