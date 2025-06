Ricci Inter nuova pretendente per il big del Torino | la situazione 

L’attenzione del calcio italiano si infittisce intorno a Samuele Ricci, centrocampista del Torino, protagonista di un mercato caldo e ricco di sorprese. Con l’Inter pronta a inserirsi nella corsa e l’Atalanta disposta a investire 60 milioni per Ederson, le strategie delle big si fanno sempre più intriganti. Ma qual è il motivo che potrebbe coinvolgere anche l’Inter in questa intricata trattativa? La risposta sta nelle mosse intelligenti e negli interessi nascosti del calciomercato.

Ricci Inter, nuova pretendente per il big a centrocampo del Torino, ecco la situazione e chi si è inserito . 60 milioni per Ederson con l' Atalanta – in caso di cessione del proprio gioiello – pronto a prendere Samuele Ricci dal Torino per sostituirlo. Questo scrive Tuttosport questa mattina in edicola. Si tratta di una possibile ipotesi certo, ma che qualora diventasse realtà andrebbe a interessare anche l' Inter. Il motivo? Semplice, per mesi proprio il nome del talento del Toro (autore di una stagione decisamente positiva in piemonte) è stato accostato proprio al club nerazzurro. Vediamo qui un breve passaggio dal quotidiano, in attesa di capire quali saranno le eventuali mosse della stessa Inter.