Riarmo nuovo scontro Pd-5S I dem a ranghi ridotti in piazza

Dopo il rally di Gaza, le tensioni tra Pd e M5S si riaccendono sul tema del riarmo, con i dem in piazza in numero ridotto. La divisione tra le due forze politiche torna a mettere in discussione l’unità del campo giallorosso, evidenziando come le differenze su questioni cruciali continuino a plasmare il dibattito pubblico. In un panorama politico sempre più frammentato, resta da vedere quale strada sceglieranno per consolidare le proprie posizioni.

Dopo il successo della manifestazione per Gaza promossa da Pd, M5S e Avs, il tema delle armi torna a dividere il campo giallorosso. Su due fronti: la partecipazione alla manifestazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Riarmo, nuovo scontro Pd-5S. I dem a ranghi ridotti in piazza

