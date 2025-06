Riapre il pub McFratm a Secondigliano | era di un tifoso morto la notte dello scudetto

Riapre a Secondigliano il pub McFratm, un luogo ricco di storia e passione, nato dall’amore per il calcio e il ricordo di Massimo Chianese, scomparso tragicamente durante i festeggiamenti per il quarto scudetto. Dopo tre anni di successi e momenti indimenticabili, il locale riapre le sue porte, portando avanti la memoria e la voglia di condividere emozioni in un’atmosfera unica. Il nuovo inizio di McFratm rappresenta...

Ha riaperto a Secondigliano il pub McFratm, il locale di Massimo Chianese, spentosi tragicamente in un incidente stradale proprio la notte del 23 maggio, durante i festeggiamenti per il quarto scudetto. Il pub era stato inaugurato tre anni fa e negli ultimi mesi aveva guadagnato notorietà per.

