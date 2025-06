Riapre il parco da 33mila metri quadri | esulta il quartiere

Dopo 15 mesi di attesa, il parco San Gaetano Errico a Secondigliano riapre le sue porte, portando nuova vita e speranza nel quartiere. Questa vasta area verde di 33mila metri quadrati rappresenta un importante passo avanti per la qualità della vita dei residenti, mentre il Comune annuncia altre aperture in città . È il segno che Napoli sta tornando a riscoprire i propri spazi di libertà e comunità , un risultato che tutti aspettavano con entusiasmo.

Riapre dopo 15 mesi il parco San Gaetano Errico, a Secondigliano, e il Comune di Napoli annuncia nuove aperture in altre zone della città . Si tratta di un'area verde di 33mila metri quadri che il quartiere aspettava da tempo. A maggio, NapoliToday aveva raccolto la denuncia dei cittadini per.

