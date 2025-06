Revisioni e chilometraggi di auto taroccati | in 16 dal gup

Un'indagine scioccante scuote il mondo dell’usato: sedici persone sono sotto accusa per aver manipolato chilometraggi e falsificato certificati di revisione di auto, al fine di aumentare il valore di mercato. La Procura ha chiesto il processo, evidenziando un sistema di frode che mette a rischio l’incolumità dei consumatori e la trasparenza del settore. Il caso si fa sempre più intricante, ponendo questioni cruciali sulla tutela degli acquirenti e sulla legalità del mercato.

