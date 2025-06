Return To Silent Hill ha finalmente una data di uscita

Finalmente, l’attesa è finita: Return to Silent Hill ha una data di uscita ufficiale, portando i fan nel misterioso e inquietante mondo della leggendaria serie horror. Dopo l’annuncio di ottobre 2022 e con la regia di Christophe Gans, già artefice del primo film, questo nuovo capitolo promette di rivivere le emozioni del celebre Silent Hill 2. Preparatevi a immergervi ancora una volta nell'oscurità e nel terrore che solo Silent Hill sa offrire.

Return to Silent Hill ha finalmente una data di uscita, e il pubblico della leggendaria serie horror non dovrà aspettare ancora a lungo. Annunciato per la prima volta nell’ottobre 2022, il film è un adattamento dell’acclamato videogioco Silent Hill 2 della Konami. Diretto da Christophe Gans, già regista del film originale Silent Hill del 2006, Return to Silent Hill è il terzo capitolo della serie horror tratta dal videogioco. Il film vede Jeremy Irvine nei panni di James Sunderland, che viene attirato nella città maledetta dopo aver ricevuto una lettera dall’amore della sua vita, Mary, interpretata da Hannah Emily Anderson. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Silent Hill 2 Remake, Konami presenta il vinile della colonna sonora in edizione limitata - Konami Digital Entertainment e Laced Records annunciano con entusiasmo l'arrivo di un'edizione limitata in vinile della colonna sonora rielaborata di Silent Hill 2, firmata dal leggendario compositore Akira Yamaoka.

