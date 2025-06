Retroscena Dybala l’Al Hilal lo voleva per il Mondiale per Club | offerta folle

Tra le pieghe del mercato calcistico si cela un retroscena sorprendente: l'Al Hilal avrebbe fatto un'offerta folle per Dybala, desideroso di portare il talento argentino al Mondiale per club. Mentre il suo recupero post-operatorio procede brillantemente, le voci e le trattative si moltiplicano, rendendo questo periodo ancora più imprevedibile. E chissà quali altre sorprese ci riserverà il calciomercato nei prossimi mesi...

Che le vie del mercato siano infinite è un diktat noto a tutti e che verrà da qui alla fine dei tempi, e prepariamoci dunque a mesi di voci, suggestioni, trattative e colpi di scena. Ancor di più in questo periodo storico possono sorgere le trattative più disparate, ed una di queste ha recentemente coinvolto un Paulo Dybala attualmente impegnato nella fase di recupero post operatorio, finora gestito brillantemente. Trattasi di un retroscena rivelato da Cesar Luis Merlo, ed è probabilmente più assurdo ancora della chiamata fatta all’argentino della Juventus di cui vi abbiamo rivelato poche ore fa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Retroscena Dybala, l’Al Hilal lo voleva per il Mondiale per Club: offerta folle

