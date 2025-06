Reti per la pesca a strascico irregolari | sequestri e multe

Nei giorni scorsi, l'unità d'altura Cp 288 della Guardia Costiera di Genova ha intensificato i controlli nelle acque del Levante ligure, sequestrando reti da pesca a strascico irregolari e multando i trasgressori. Un’azione decisa per tutelare l’ambiente marino e garantire la sostenibilità delle risorse ittiche. Questi interventi dimostrano l’impegno delle autorità nel preservare il patrimonio marittimo e combattere la pesca illegale. La lotta contro queste pratiche resta una priorità fondamentale.

Nei giorni scorsi l'unità d'altura Cp 288 della Guardia Costiera di Genova ha condotto una serie di operazioni di controllo nelle acque del Levante ligure, nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto della pesca illegale. Reti a strascico irregolari I controlli si sono concentrati.

Legambiente in prima fila per sostenere una filiera ittica sostenibile, attraverso il recupero delle reti da pesca - Legambiente si impegna attivamente per una filiera ittica sostenibile attraverso il progetto "Reti In Circolo", finanziato dalla Fondazione Cariverona.

