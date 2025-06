Restyling alla Gran Madre facciata coperta per un anno

La maestosa Chiesa della Gran Madre di Dio, emblema di Torino e vista da milioni di visitatori, si prepara a un importante restyling che la proteggerà con una copertura temporanea di un anno. Questo intervento conservativo mira a preservare la sua imponenza architettonica, garantendo che continui a dominare il paesaggio urbano con tutta la sua bellezza. Un’opportunità unica per valorizzare e tutelare un tesoro culturale della città.

La Chiesa della Gran Madre di Dio, che la posizione strategica all'inizio del ponte Vittorio Emanuele I, con una vista che abbraccia il cuore storico della città e l'imponenza architettonica hanno reso un simbolo di Torino, sarà oggetto di un nuovo corposo intervento conservativo. La Giunta Comunale, su proposta della vicesindaca titolare della delega al

