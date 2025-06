Resta incastrato in un macchinario operaio 40enne salvato dai colleghi

tempestivamente intervenuto, il 40enne è stato estratto in sicurezza e trasportato in ospedale. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i dipendenti e ha acceso i fari sulla sicurezza sul lavoro, un tema sempre più cruciale nel nostro paese. La pronta reazione dei colleghi dimostra ancora una volta come il senso di solidarietà e attenzione possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, 19 giugno, all'interno dell'azienda "Eurosteel srl" di via Baracca a Cimadolmo. Un operaio 40enne, per cause in corso di accertamento. è rimasto schiacciato da un macchinario. Grazie all'intervento immediato dei colleghi dell'uomo che hanno.

