Resta chiuso da quattro anni il Ponte Tanagro a Padula

Dopo quasi quattro anni di chiusura, il cantiere del ponte Tanagro a Padula Scalo resta ancora fermo, lasciando in sospeso una infrastruttura fondamentale per il Vallo di Diano. Nonostante i fondi pubblici e le promesse di pronta riapertura, i lavori, inizialmente previsti in 175 giorni, sembrano ancora lontani dal termine. La vicenda mette in luce la sfida della burocrazia e dell’efficienza nei progetti pubblici, un tema che coinvolge tutta la comunità .

Tempo di lettura: < 1 minuto A quasi quattro anni dalla chiusura, resta ancora fermo il cantiere del ponte Tanagro, in localitĂ Caiazzano di Padula Scalo, in provincia di Salerno, infrastruttura strategica per la viabilitĂ del Vallo di Diano. L’opera, lunga 46 metri, è interdetta al traffico dal 29 ottobre 2021.I lavori, giĂ finanziati con fondi pubblici, avrebbero dovuto concludersi in 175 giorni, secondo quanto annunciato il 25 luglio 2023 dall’allora presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.Il Codacons Cilento denuncia ritardi e mancanza di trasparenza. “La trivella necessaria non è mai arrivata, il cantiere è abbandonato e fuori controllo – afferma il presidente Bartolomeo Lanzara – mentre le attivitĂ produttive sono in crisi e le comunitĂ locali isolate”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Resta chiuso da quattro anni il Ponte Tanagro a Padula

