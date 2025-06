Repubblica | Napoli il piano Conte-De Laurentiis | due titolari per ruolo e una rosa da scudetto-bis

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo con il piano strategico di Conte e De Laurentiis, puntando su una rosa da scudetto bis. Con obiettivi ambiziosi, la coppia vincente mira a rafforzare ogni ruolo con due titolari di pari livello, pronta a sfidare quattro competizioni. Sei-sette innesti mirati e una gestione oculata della rosa sono le carte vincenti per riconquistare il’ palcoscenico che merita.

"> Dal colpo De Bruyne alle cessioni in programma: 6-7 nuovi innesti per affrontare quattro competizioni. Ecco la strategia delineata per il nuovo ciclo. Due giocatori per ruolo, meglio ancora se di pari livello. È questa la regola aurea con cui Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno avviato la costruzione del nuovo Napoli, deciso a mantenere alta l’asticella dopo la conquista del quarto scudetto. Come riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, la strategia è stata definita in due summit a fine maggio: il primo nella sede romana del club, il secondo al Parco Margherita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, il piano Conte-De Laurentiis: due titolari per ruolo e una rosa da scudetto-bis”

