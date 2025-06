Report piccolo taglio per l’anno prossimo

Il futuro di Report è in bilico: secondo un’indiscrezione di Fanpage, il programma potrebbe perdere quattro puntate nel prossimo anno, mentre Presadiretta ne vedrebbe due in meno. Questa notizia sta alimentando l’insofferenza del conduttore Ranucci, preoccupato per l’impatto su un’informazione di qualità e sul ruolo fondamentale del giornalismo d’inchiesta in Italia. La questione solleva domande importanti sulla tutela dell’autonomia dei mezzi di comunicazione.

Stando ad un'indiscrezione di Fanpage pare che report subirà un taglio di quattro puntate, mentre Presadiretta di due. Ciò sta creando insofferenza da parte del conduttore Ranucci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Report, piccolo taglio per l’anno prossimo

In questa notizia si parla di: report - taglio - anno - prossimo

Palinsesti Rai, c’è un caso Report: taglio di 4 puntate a Ranucci nella prossima stagione - Il mondo dell'informazione Rai è in fermento: il taglio di quattro puntate a "Report" e due a "Presadiretta" nella prossima stagione suscita polemiche e malcontento tra staff e spettatori.

Taglio di Governo sulle batterie della carrozzina, anche nell'efficiente Veneto i disabili se le pagheranno di tasca propria In Veneto (e non solo) le persone con disabilità devono pagare di tasca propria la batteria della carrozzina A febbraio il presidente della Vai su Facebook

Bce: oggi Lagarde taglia tassi, mercato punta su toni più accomodanti; Che cosa farà la Fed nel 2025. Report Pimco; Ancora tagli nelle scuole, in Sicilia oltre seicento docenti in meno per il prossimo anno: 85 quelli che perde Messina.

Palinsesti Rai, c’è un caso Report: taglio di 4 puntate a Ranucci nella prossima stagione - Stando a quanto emerge, il programma d'inchieste di Rai avrebbe subito un taglio di quattro puntate per la prossima stagione e così Presadiretta, ridotto ... Da fanpage.it

Tassi Bce: dall’atteso taglio a giugno al dilemma per le prossime mosse - Tutto pronto per la nuova riunione della Bce del 5 giugno, con un taglio dei tassi sul tavolo. msn.com scrive