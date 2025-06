Reparto psichiatrico L’arte come terapia

Il nuovo reparto psichiatrico di Sesto si distingue per un approccio innovativo che vede l'arte come terapia, trasformando gli spazi in ambienti di cura più umani e accoglienti. Il progetto, recentemente completato, comprende un fregio dipinto lungo il corridoio che collega ingressi, stanze e studi, con un tema dedicato al segno e alla valorizzazione dello spirito. Un intervento che unisce estetica e benessere, dimostrando come l'arte possa essere un potente alleato nella guarigione.

È terminato il progetto per il nuovo reparto psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Sesto, un intervento di abbellimento e umanizzazione degli spazi al primo piano. "L’idea ha previsto la realizzazione di un fregio dipinto lungo il corridoio dall’ingresso alle stanze, agli studi e ai luoghi condivisi - spiega il direttore dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo -. Il tema sviluppato è legato al segno e l’intervento valorizza lo spirito, il carattere, l’anima di un luogo". Il progetto è stato realizzato in 11 incontri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Reparto psichiatrico. L’arte come terapia

