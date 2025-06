Registro elettronico sotto accusa l’Emilia Romagna chiede una riflessione sul sistema | Crea più problemi e più danni che altro

Il registro elettronico, strumento ormai imprescindibile nelle scuole, sta sollevando polemiche e interrogativi in Emilia-Romagna. L’assessora Isabella Conti ha chiesto una riflessione seria sul suo utilizzo, evidenziando come, in alcuni casi, stia generando più problemi che benefici. È arrivato il momento di ripensare a questo sistema per garantire un futuro scolastico più efficace e meno stressante: la domanda è, dunque, quali soluzioni adottare per migliorare la didattica digitale e il rapporto tra studenti, insegnanti e tecnologia.

L'assessora regionale alla Scuola dell'Emilia-Romagna, Isabella Conti, ha lanciato un appello per ripensare l'utilizzo del registro elettronico nelle scuole, definendolo un sistema che "in questo momento sta creando più problemi e più danni che altro". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

