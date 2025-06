Regione Sicilia indagato il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

La Sicilia si trova al centro di un'ombra di inchiesta: il presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno è sotto indagine per presunte irregolarità legate a fondi pubblici e favoritismi. L’indagine della procura di Palermo mette in luce possibili connessioni tra finanziamenti e corruzione, aprendo una pagina critica nel panorama politico locale. È un momento di grande attenzione, che potrebbe segnare un punto di svolta nella trasparenza delle istituzioni siciliane.

La procura di Palermo indaga su Gaetano Galvagno, presidente dell' Assemblea regionale siciliana, per ipotesi di corruzione legate alla gestione di fondi pubblici. Secondo gli inquirenti, alcuni finanziamenti approvati dall'Ars sarebbero stati orientati a beneficio di due imprenditori, che avrebbero successivamente favorito Galvagno offrendo in cambio «alcune utilità». Sotto esame anche le nomine conferite a due suoi collaboratori, Sabrina De Capitani e Salvatore Pintaudi, per incarichi ritenuti dagli investigatori fittizi. I due finanziamenti sul quale la procura sta indagando. La vicenda dei finanziamenti è relativa a due erogazioni risalenti alla fine del 2023: un contributo di 100 mila euro alla Fondazione Dragotto per l'evento Un magico natale e uno di 200 mila euro al Comune di Catania, le cui attività sono poi state affidate alla società Puntoeacapo.

