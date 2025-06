Regione Abruzzo boccia proposta di legge sul fine vita

Il dibattito sul fine vita si infiamma in Abruzzo: il Consiglio regionale ha respinto il progetto di legge proposto, suscitando reazioni contrastanti tra maggioranza e opposizione. La proposta, frutto della campagna 'Liberi Subito' dell'associazione Luca Coscioni, rappresenta un importante passo verso il dibattito sui diritti individuali, anche se ora si apre una nuova fase di confronto e riflessione sulla regolamentazione di un tema così delicato.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha bocciato il progetto di legge sul fine vita. La legge è stata bocciata con i voti della maggioranza di centrodestra, che ritiene si tratti di un tema di competenza nazionale, mentre il centrosinistra ha votato sì. Il progetto di legge d'iniziativa popolare, per la prima volta utilizzato nell'assemblea abruzzese, è nato dalla campagna 'Liberi Subito' dell' associazione Luca Coscioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regione Abruzzo boccia proposta di legge sul fine vita

