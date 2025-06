Reggina e mister Bruno Trocini ancora insieme ora spazio al mercato

Reggina e mister Bruno Trocini ancora insieme: dopo aver conquistato fiducia e risultati, ora si apre un nuovo capitolo. La Reggina ha ufficializzato il prolungamento del suo contratto fino al 2026, con un'opzione automatica in caso di promozione. Arrivato alla guida nel corso della passata stagione, Trocini ha saputo...

La Reggina ha ufficializzato il prolungamento del contratto di mister Bruno Trocini, che si è legato al club calabrese fino al 30 giugno 2026 con opzione automatica in caso di promozione in serie C. “Arrivato alla guida della squadra nel corso della passata stagione, mister Trocini ha saputo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Reggina e mister Bruno Trocini ancora insieme, ora spazio al mercato Â

In questa notizia si parla di: mister - trocini - reggina - bruno

Reggina, mister Trocini: "A Reggio Calabria c'è una passione incredibile" - La passione per la Reggina a Reggio Calabria è incredibile. Dopo la finale playoff vinta contro la Scafatese, il gol di Renelus nel supplementare ha portato gioia e soddisfazione nello spogliatoio amaranto.

La conferma di Bruno Trocini sulla panchina della Reggina non è stata mai in discussione, il suo lavoro è stato eccellente e per un solo punto non è riuscito a centrare l’obiettivo della promozione in Serie C. Oggi l’allenatore firmerà il contratto che lo legherà al Vai su Facebook

Reggina e mister Bruno Trocini ancora insieme, ora spazio al mercato; Reggina, adesso è ufficiale: mister Bruno Trocini confermato in panchina; Rinnovo Reggina-Trocini. Il Dg Praticò precisa alcuni aspetti.

Reggina, adesso è ufficiale: mister Bruno Trocini confermato in panchina - Il tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie C ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Reggina: ufficiale Trocini, la formula del nuovo contratto - "La società augura al mister e al suo staff un proficuo lavoro, con l’auspicio di raggiungere insieme importanti traguardi sportivi" ... Scrive citynow.it