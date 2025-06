Recupereremo i soldi percepiti illegittimamente dai dipendenti

Il Comune di Coriano si impegna a ristabilire la legalità recuperando le somme percepite indebitamente dai dipendenti comunali. Un percorso difficile e delicato, ma necessario per garantire trasparenza e correttezza amministrativa. Partendo dalle sentenze definitive, l’amministrazione metterà in atto tutte le procedure previste dalla legge, consapevole che questo processo richiederà tempo e precisione. La trasparenza è il nostro impegno, perché solo così si ricostruisce la fiducia dei cittadini.

"Partiremo con il recupero delle somme erogate in modo non legittimo in passato ai dipendenti comunali nel rispetto delle sentenze, ma ci vorranno alcuni mesi vista la complessità della vicenda". Così il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini: il Comune recupererà i denari indebitamente percepiti in passato dai dipendenti. Somme elargite per provvedimenti dirigenziali illegittimi a partire dalla fine del secolo scorso fino al 2016, quando l’allora amministrazione sospese i trattamenti accessori. "È una vicenda dolorosa – riprende il sindaco –. Quando siamo arrivati nel 2012 non potevamo fare altro che procedere dopo gli atti fatti dall’allora commissario prefettizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Recupereremo i soldi percepiti illegittimamente dai dipendenti"

