Reclutamento personale ATA | rassicurazioni da Pittoni nessuna sorpresa imminente ma riforma con condivisione necessaria

Le recenti dichiarazioni di Paola Frassinetti avevano acceso qualche timore tra il personale ATA, ma Mario Pittoni ha rapidamente rassicurato, sottolineando che “nessuna sorpresa imminente” è prevista. La riforma in cantiere richiede condivisione e dialogo, non allarmismi. In un clima di trasparenza, la strada verso un sistema più efficiente si costruisce insieme, garantendo stabilità e rispetto per tutti i soggetti coinvolti.

Le recenti dichiarazioni del sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, riguardo una possibile revisione del sistema di reclutamento del personale ATA, avevano generato una certa apprensione. Tuttavia, Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, ha prontamente stemperato i timori sui social, affermando che “non ci saranno sorprese” nell’immediato. Pittoni ha chiarito che l’attenzione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

