Reclutamento docenti | al via al Senato l’esame del DDL Bucalo sul ‘doppio canale’ di reclutamento TESTO

Al via al Senato l’esame del DDL Bucalo, un passo decisivo per rivoluzionare il reclutamento docenti in Italia. Con l’introduzione del “doppio canale” di assunzione e misure contro la supplentite, questa proposta mira a garantire stabilità e qualità nel nostro sistema scolastico. Una svolta che ha già ricevuto il plauso di sindacati come Anief, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’istruzione. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante riforma.

Inizia in VII Commissione al Senato l'iter del DDL S 545, noto come DDL Bucalo, per riformare il reclutamento docenti. Il testo propone misure contro la supplentite, come il doppio canale di assunzione e la tutela degli idonei, ricevendo il plauso del sindacato Anief.

