Reclutamento ATA Pittoni Lega | Qualcosa si farà ma non ci saranno sorprese I Sindacati chiedono di essere coinvolti

Il dibattito sul reclutamento ATA si anima, ma secondo Mario Pittoni, responsabile Dipartimento Istruzione della Lega, non ci saranno sorprese. Mentre si prospetta una riforma annunciata dal sottosegretario Paola Frassinetti, i sindacati insistono per essere coinvolti nel processo. La chiarezza e il dialogo sono fondamentali per garantire un percorso trasparente e condiviso. La questione rimane aperta: quali saranno le prossime mosse?

Sul reclutamento ATA non ci saranno sorprese. A dirlo sui social è Mario Pittoni, responsabile Dipartimento Istruzione Lega, rispondendo alle preoccupazioni emerse in seguito all'annuncio del sottosegretario all'istruzione e al merito, Paola Frassinetti, su una possibile riforma del reclutamento del personale ATA.

Pittoni (Lega): “Sul reclutamento docenti il vero confronto è con l’Europa” - Il dibattito sul reclutamento dei docenti si infiamma, mentre Pittoni della Lega sottolinea che il vero confronto riguarda l'Europa, non solo le proposte italiane.

Pittoni sul DDL reclutamento docenti: "In linea con il doppio canale, ma alcune scelte preoccupano" - In questi giorni, infatti, è in discussione presso la Commissione Istruzione del Senato un disegno di legge c ... Secondo informazione.it