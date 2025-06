Reazione a Catena l' esplosivo caso dei Tiri Liberi | cosa può accadere

Se i Tiri Liberi continuano a sorprendere, cosa potrebbe riservarci il prossimo episodio di Reazione a Catena? Da Pino Insegno e la sua squadra imbattibile, ci aspettiamo ancora colpi di scena e grandi vittorie. L’unica certezza è che questa stagione promette emozioni forti e sorprese irresistibili: cosa accadrà nel prossimo round? Restate con noi per scoprirlo!

Siamo da Pino Insegno, a Reazione a Catena, il game-show in onda ogni giorno su Rai 1 da poco tornato in palinsesto. E dopo poche puntate non ci sono dubbi: i Tiri Liberi si confermano una squadra imbattibile. Anche nell'ultima puntata, quella di mercoledì 18 giugno, il terzetto torna a casa con un bottino di 29.250 euro, grazie all'intuizione vincente sulla parola finale, indovinata tra "isolato" e "primo". I loro avversari di giornata, i Baby Boom, non riescono a tener testa ai campioni e devono lasciare il gioco, visibilmente delusi. Fin dall'inizio di questa edizione di Reazione a Catena, i Tiri Liberi hanno dimostrato una costanza impressionante, riuscendo a raggiungere sempre la fase finale.

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

