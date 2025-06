Real Madrid-Pachuca | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid punta a conquistare la prima vittoria al Mondiale per Club, affrontando il Pachuca nella seconda giornata della fase a gironi. Dopo il pareggio iniziale, ogni punto diventa fondamentale per proseguire il cammino verso il titolo. Scopri qui dove vedere in tv e streaming questa emozionante sfida, con formazioni, probabili titolari e tutti gli aggiornamenti live: non perdere neanche un minuto di questa grande battaglia!

Il Real Madrid cerca la prima vittoria al Mondiale per Club e nella seconda giornata della fase a gironi affronta il Pachuca. Dopo il pareggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

