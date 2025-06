Real Madrid-Pachuca | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere neanche un istante della sfida tra Real Madrid e Pachuca, sei nel posto giusto! Ti sveliamo orario, dove e come seguirla in diretta, con le probabili formazioni pronte a scaldare gli animi. Preparati a vivere un’emozione unica dall’Al Bank of America Stadium di Charlotte: questa partita potrebbe riscrivere le sorti del Mondiale per Club— scopriamola insieme!

Al Bank of America Stadium la sfida del Mondiale per Club Real Madrid-Pachuca: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Bank of America Stadium di Charlotte si giocherĂ la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Real Madrid-Pachuca. Andiamo a scoprire le ultimissime di .

