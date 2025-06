Real Madrid Mbappé ricoverato in ospedale | il motivo e le condizioni per il Mondiale per Club

Preoccupazione in casa Real Madrid per le condizioni di Kylian Mbappé, ricoverato in ospedale a causa di una gastroenterite acuta durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’attaccante francese, fondamentale per il team, sta affrontando un momento delicato che potrebbe influenzare la sua partecipazione alla competizione. Resta alta l’attenzione sui suoi aggiornamenti medici e sulla possibilità di rientrare in campo, lasciando tutti in trepidante attesa di ulteriori sviluppi.

Senza Mbappé. Senza Endrick. Con Gonzalo. Il primo undici dell’era Xabi Alonso al Real Madrid ha già un protagonista inatteso: Gonzalo. Dalla cantera al Mondiale per Club, l’attaccante del Castilla si prende il centro dell’attacco, accanto a Vinicius e Rodr Vai su Facebook

BREAKING: Real Madrid will give the number 10 shirt to Kylian Mbappé after the Club World Cup. — @EduAguirre7 Vai su X