Real Madrid Mbappé ricoverato a Miami per una gastroenterite acuta

Il talento del Real Madrid, Kylian Mbappé, si trova attualmente sotto cure a Miami per una gastroenterite acuta, che lo ha costretto a saltare la partita contro l’Al Hilal. Il club ha confermato il ricovero e gli accertamenti in corso presso l’ospedale di Palm Beach, dove l’attaccante si stava preparando per il Mondiale per Club. La sua condizione, speriamo, migliorata rapidamente, resterà sotto stretta osservazione. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla sua salute.

L’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé ha accusato una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale a Miami per vari accertamenti e cure. Il Real Madrid lo ha annunciato tramite un referto medico ufficiale da Palm Beach, dove il si allena da sabato scorso per il Mondiale per Club. Mbappé non ha preso parte alla sfida con l’Al Hilal. Secondo quanto riferisce Marca, Mbappé ha iniziato a sentirsi male dopo l’allenamento di lunedì scorso, 48 ore prima della partita contro l’ Al Hilal, e da allora non solo non ha potuto allenarsi, ma è anche riuscito a malapena a uscire dalla sua stanza di albergo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Real Madrid, Mbappé ricoverato a Miami per una gastroenterite acuta

