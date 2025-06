Real Madrid-Al Hilal 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale

Tra bonus e malus, ecco i sei giocatori che hanno conquistato la migliore e peggiore fantamedia nel primo match del gruppo H. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Al Hilal, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale

In questa notizia si parla di: realmadrid - hilal - flop - fantacampionato

Real Madrid-Al Hilal, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale; Real Madrid - Al-Hilal: diretta live Coppa del Mondo per Club Calcio 18/06/2025; Radio TV Serie A con RDS.

Pagelle Real Madrid-Al Hilal 1-1: Bounou e Neves eroi di Inzaghi. Esordio difficile per Huijsen, male Asencio - Le pagelle della partita dei gironi del Mondiale per Club tra il Real Madrid e l'Al Hilal di Inzaghi, all'esordio con i sauditi e già protagonista di un'impresa ... Secondo sport.virgilio.it

Pagelle Real Madrid Al Hilal: TOP e FLOP del match - I top e i flop del match valido per la prima giornata del Mondiale per Club: pagelle Real Madrid Al Hilal I TOP e i FLOP del match valido valevole per la prima giornata del Mondiale per Club: pagelle ... Da calcionews24.com