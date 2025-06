Re Carlo e Camilla in verde smeraldo si ignora al Royal Ascot

Re Carlo e Camilla in verde smeraldo al Royal Ascot: tra sguardi evitati e silenziosi, il secondo giorno di corse ha rivelato un’immagine insolita della royal family. Mentre William accompagnava i Sovrani senza Kate Middleton, l’atmosfera sembrava carica di tensione e distanza. Un episodio che invita a riflettere sui rapporti interni alla monarchia britannica, lasciando tutti con il fiato sospeso e la curiosità di scoprire cosa si nasconda dietro quei silenzi.

Re Carlo e Camilla hanno seguito le corse dei cavalli nel secondo giorno del Royal Ascot, mercoledì 18 giugno. Hanno fatto il loro ingresso in carrozza, accompagnati da William senza Kate, ma tutti hanno notato che le Loro Maestà si ignoravano e nemmeno si guardavano in faccia. Re Carlo, il secondo giorno del Royal Ascot: chi c'era e l'assenza di Kate Middleton. Dopo aver inaugurato il Royal Ascot 2025, aprendo la processione delle carrozze, Re Carlo e Camilla sono tornati per assistere alle corse dei cavalli in programma il secondo giorno. Come è noto, il Sovrano e sua moglie sono dei grandi appassionati di ippica, entrambi cavalcano – anche se non più come un tempo – e amano scommettere.

