Rdc e Ruanda firmeranno un accordo di pace a Washington il 27 giugno

Il 27 giugno, in un passo storico, la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda sigleranno un accordo di pace a Washington, segnando un possibile nuovo inizio per la stabilità nella regione. Un momento cruciale che potrebbe cambiare le sorti di un'area da troppo tempo martoriata dai conflitti. Leggi come questa intesa potrebbe aprire la strada a un futuro di cooperazione e pace duratura.

La Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e il Ruanda firmeranno un accordo di pace il 27 giugno, come rivela un comunicato congiunto pubblicato il 19 giugno dal dipartimento di stato di Washington. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Rdc e Ruanda firmeranno un accordo di pace a Washington il 27 giugno

Repubblica Congo e Ruanda firmeranno accordo di pace - La Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda hanno compiuto un passo significativo verso la fine del lungo conflitto nella RDC orientale, siglando un accordo di pace che sarà formalmente firmato il ... Si legge su osservatoriosullalegalita.org

