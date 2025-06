Razzo Starship di SpaceX esplode in Texas l’enorme palla di fuoco squarcia la notte

Una notte drammatica alla Starbase in Texas: durante il decimo test di volo di Starship, un’esplosione spettacolare ha illuminato il cielo, sollevando domande e speranze sul futuro dell’esplorazione spaziale. L’incidente ha coinvolto la Ship 36, che ha esploso in una gigantesca palla di fuoco, ma fortunatamente senza feriti o minacce per i residenti circostanti. Continua a leggere per scoprire cosa è successo e quali sono le implicazioni di questo evento.

L’incidente nella Starbase in Texas durante la preparazione al decimo test di volo di Starship,: nella notte di mercoledì 18 giugno, una “grave anomalia” ha causato l’esplosione della Ship 36. Non ci sarebbero feriti né rischi per i residenti nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: starship - texas - notte - razzo

Fallito il nono tentativo di lancio del razzo Starship di Space X, agenzia spaziale fondata da Elon Musk nella base in Texas, ma già si lavora al prossimo test - Il nono tentativo di lancio della navicella Starship di SpaceX, fondato da Elon Musk, si è concluso nuovamente con un fallimento alla base in Texas.

Starship, il razzo più grande e potente mai costruito, è pronto per il nono volo di prova. La finestra di lancio dalla piattaforma A di Starbase, in Texas, si aprirà all'1:30 di mercoledì 28 maggio (ora italiana). Vai su Facebook

La maxi esplosione del razzo Starship durante un test in Mexico: la nube di fuoco illumina la notte; Razzo Starship di SpaceX esplode in Texas, l’enorme palla di fuoco squarcia la notte; SpaceX, esplode razzo Starship in Texas: il video con l’enorme palla di fuoco. Nessun ferito.

Razzo Starship di SpaceX esplode in Texas, l’enorme palla di fuoco squarcia la notte - L’incidente nella Starbase in Texas durante la preparazione al decimo test di volo di Starship,: nella notte di mercoledì 18 giugno, una “grave anomalia” ... Riporta fanpage.it

La maxi esplosione del razzo Starship durante un test in Mexico: la nube di fuoco illumina la notte - L'azienda ha reso noto che la Starship «ha subito una grave anomalia» intorno alle 23 locali (le 6 in Italia) mentre era s ... msn.com scrive