Razzo della SpaceX esplode in Texas | l’impressionante video della gigantesca palla di fuoco

Un enorme boato ha scosso il cielo del Texas, lasciando gli spettatori stupiti di fronte a un'imponente palla di fuoco. Il razzo SpaceX di Elon Musk, durante un test di routine presso Starbase, ha subito un'anomalia che ha portato alla sua esplosione. Fortunatamente, nessuna vittima è stata segnalata. L'evento, catturato in un video impressionante, ci ricorda quanto l'innovazione possa essere anche imprevedibile e spettacolare.

Roma, 19 giugno 2025 – Un enorme palla di fuoco ha invaso i cieli del Texas mercoledì sera dopo che u n razzo della società SpaceX di Elon Musk è esploso durante un test di routine: lo hanno reso noto le autorità locali, aggiungendo che non ci sono feriti o vittime. Il razzo ha subito "una grave anomalia mentre si trovava su un banco di prova presso Starbase", si legge in un comunicato stampa di SpaceX. "Una area di sicurezza intorno al sito è stata mantenuta sgombra durante l'intera operazione e tutto il personale è al sicuro e presente", prosegue la nota. "Il nostro team di Starbase sta lavorando attivamente per mettere in sicurezza il sito di test e l'area immediatamente circostante in collaborazione con le autorità locali", ha aggiunto, osservando che "non ci sono pericoli per i residenti delle comunità circostanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Razzo della SpaceX esplode in Texas: l’impressionante video della gigantesca palla di fuoco

In questa notizia si parla di: razzo - spacex - texas - palla

Il razzo SpaceX porta in orbita nuovi satelliti Starlink - Martedì mattina, un razzo SpaceX è decollato dalla base spaziale di Cape Canaveral, portando in orbita 28 nuovi satelliti per il sistema internet Starlink.

Si è trasformato in una enorme palla di fuoco il razzo #SpaceX di #Musk durante un test statico effettuato al Massey's Testing Center, in #Texas. L'incidente intorno alle 23:00 del 18 giugno, è stato ripreso in diretta streaming ed avvenuto mentre era in corso un Vai su Facebook

SpaceX, esplode razzo Starship in Texas: il video con l’enorme palla di fuoco. Nessun ferito; Razzo Starship di SpaceX esplode in Texas, l’enorme palla di fuoco squarcia la notte; Il razzo SpaceX esplode in una gigantesca palla di fuoco durante i test.

Razzo della SpaceX esplode in Texas: l’impressionante video della gigantesca palla di fuoco - Il razzo ha subito "una grave anomalia mentre si trovava su un banco di prova presso Starbase", si legge in un comunicato stampa. Come scrive quotidiano.net

SpaceX, esploso a terra un razzo in Texas durante un test statico - Massiccia esplosione durante un test statico di SpaceX per il programma Starship: forse un guasto al sistema di pressurizzazione. Si legge su lettera43.it