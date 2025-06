Razzia di orologi e superalcolici tre donne arrestate

Le autorità hanno smascherato una brillante operazione di furto messa in atto da tre astute donne a Modena. Con destrezza e discrezione, si erano impossessate di orologi per bambini e superalcolici, ma sono state fermate dai Carabinieri di Soliera. Un episodio che mette in luce l’efficacia delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza e il rispetto delle regole. La vicenda continua a suscitare attenzione e riflessioni sulla prevenzione dei reati.

I Carabinieri di Soliera, martedì scorso, hanno arrestato tre donne, di 31, 29 e 22 anni, tutte residenti a Modena, per il reato di furto aggravato in concorso. Le donne erano state notate dall'addetto alla sicurezza del supermercato Esselunga, mentre, con modalità furtive, si impossessavano di alcune bottiglie di superalcolici e di tre orologi per bambini modello 'Kids Videogames', del valore complessivo di circa 425 euro. Allertati dal personale del punto vendita, i militari sono intervenuti sul posto e, insieme all'addetto alla vigilanza, hanno fermato le tre donne subito dopo le barriere di una cassa automatica, dove avevano pagato solo due bottiglie d'acqua.

