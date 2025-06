Rashford addio vicino per l’attaccante dello United Quelle squadre lo vogliono in estate Le ultime

Il futuro di Marcus Rashford si fa sempre più incerto, con grandi club pronti a contendersi l’attaccante dello United questa estate. Aston Villa, Newcastle e Barcellona sono solo alcune delle squadre interessate a portare il talento inglese altrove. Dopo una stagione difficile, il suo addio ai Red Devils potrebbe essere imminente, aprendo un nuovo capitolo per il suo brillante percorso. La decisione finale si avvicina, e il mercato estivo promette emozioni sorprendenti.

Rashford, addio sempre più vicino allo United: Aston Villa, Newcastle e Barça in corsa Il futuro di Marcus Rashford sembra sempre più lontano da Manchester. Dopo una stagione travagliata con la maglia dello United, l'attaccante inglese classe 1997 è al centro del mercato estivo. Nonostante un contratto in scadenza nel 2028, il club di Old