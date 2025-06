Rapina le massaggiatrici a Torino e ne obbliga una ad avere un rapporto sessuale con lui | uomo arrestato

Sei vittima di un incubo? Le forze dell'ordine hanno messo fine alla serie di rapine e violenze che terrorizzavano le massaggiatrici di Torino. L'uomo, arrestato il 12 giugno 2025 ad Alessandria, è ora sotto custodia. La sicurezza e la protezione sono una priorità : nessuno dovrebbe dover vivere nella paura. Continua a seguire gli aggiornamenti su questa vicenda, perché la giustizia deve prevalere.

Era l’incubo delle massaggiatrici di Torino: entrava nei loro studi, le rapinava e, nei confronti di una, avrebbe anche commesso una violenza sessuale. Giovedì 12 giugno 2025, quest’uomo è stato arrestato. I poliziotti lo hanno trovato ad Alessandria, in un alloggio di fortuna, dove l’hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Rapina le massaggiatrici a Torino e ne obbliga una ad avere un rapporto sessuale con lui: uomo arrestato

