Raid israeliani su Gaza morti a Al-Shati e vicino a centro aiuti

Il conflitto tra Israele e Gaza si intensifica, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di vittime civili. L’attacco aereo su Al-Shati ha distrutto vite e speranze, evidenziando la crisi umanitaria in corso. Mentre le immagini di dolore e devastazione si moltiplicano, il mondo si interroga sulle cause e le conseguenze di questa escalation. La situazione richiede attenzione e impegno per trovare una via di pace e riparo per chi soffre.

Gaza, 19 giu. (askanews) - All'ospedale Al-Shifa di Gaza palestinesi piangono i loro morti dopo un attacco aereo israeliano al campo profughi di Al-Shati che ha ucciso almeno sette persone. "Mentre camminavamo per strada, c'è stato un bombardamento che ha preso di mira una tenda. La tenda ha preso fuoco e le persone sono state gettate a terra", dice un testimone, Riyad Abu Ghaben. "Perché sta succedendo questo? Qui non ci sono basi missilistiche o siti militari, eppure i civili vengono presi di mira e uccisi a sangue freddo. Questa è la realtà che stiamo affrontando", aggiunge Mahmoud Al-Kariri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Raid israeliani su Gaza, morti a Al-Shati e vicino a centro aiuti

