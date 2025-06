RAI2 | CANCELLATO CITOFONARE RAI2 BELLAMA RADDOPPIA E SI PRENDE ANCHE IL PRIME TIME

Rai2 si prepara a una rivoluzione di settembre, tra conferme, novità e qualche assenza pesante. La cancellazione di Citofonare Rai2 segna un cambio strategico, volto a ottimizzare i costi e valorizzare le fasce di maggior ascolto. Ma la vera sorpresa è il ritorno di BellaMa’, che si sdoppia per conquistare ancora di più il pubblico. Un nuovo corso in vista, con tante opportunità da scoprire...

Rai2 si presenta a settembre con alcune novità e altrettante assenze. Dalle ultime indiscrezioni, è stato cancellato Citofonare Rai2, il talk show con Paola Perego e Simona Ventura. Ad oggi non è dato sapere da cosa verrà sostituito nel mezzogiorno della domenica. L’operazione si inserisce nel piano di contenimento dei costi e nella maggiore attenzione verso le fasce orarie più importanti. Inoltre, anticipa Massimo Galanto, BellaMa’ si sdoppia e al confermato appuntamento ogni pomeriggio, in coda a Ore 14 di Milo Infante, avrà un’appendice serale la domenica in prima serata, contro Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI2: CANCELLATO CITOFONARE RAI2, BELLAMA RADDOPPIA E SI PRENDE ANCHE IL PRIME TIME

