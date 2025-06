Rai Roberto Benigni torna in autunno su Rai1

Prepariamoci a un autunno all’insegna del talento e della comicità con Roberto Benigni, che torna su Rai1 con un nuovo programma ricco di sorprese. Il regista e attore toscano, amato da generazioni, sta preparando qualcosa di speciale che, ancora top secret, promette di emozionare e intrattenere il pubblico. Restate sintonizzati: l’attesa è tutta da vivere!

(Adnkronos) – Roberto Benigni torna in autunno con un programma su Rai1. A quanto apprende l'Adnkronos, il regista e attore toscano sarà protagonista di una trasmissione sulla rete ammiraglia, a cui sta probabilmente ancora lavorando e il cui contenuto è ancora top secret.

In autunno, in vista degli 800 anni dalla morte del “Patrono d’Italia” che ricorrono l’anno prossimo, Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo firmeranno due libri dedicati a San Francesco. Anche Roberto Benigni scriverà del Santo. E non saranno i soli… Vai su Facebook

