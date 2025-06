Rai | Nek verso il ‘no’ a Domenica In Cattelan emigra

In un panorama televisivo in continua evoluzione, i palinsesti autunnali della Rai segnano un cambio di rotta con l’assenza di Barbara d’Urso e la riduzione di alcuni programmi storici come ‘Tango’ e ‘Generazione Z’. Tra tagli e nuovi scenari, le parole di Emma D’Aquino nell’ultima puntata di ‘Sabato in diretta’ sembrano riflettere una fase di trasformazione e forse, di rilancio. Ma cosa ci riserva il futuro della tv italiana?

Barbara d’Urso non c’è nei palinsesti provvisori della stagione autunnale, nonostante i rumors circolati su un suo possibile ritorno con un programma Fremantle. Confermati i tagli di diversi programmi di seconda e terza serata, sia per motivi di ascolti sia a causa della spending review. Tra cui ‘Tango’ e ‘Generazione Z’. A riguardo viene da pensare alle parole di Emma D’Aquino nell’ultima puntata di ‘Sabato in diretta’ che forse rappresenta l’eccezione della regola. La conduttrice congedandosi disse che il programma non sarebbe continuato nella stagione successiva. Seppure gli ascolti siano stati in media intorno al 12% con punte del 15% (dopo aver preso la linea al 6%) e il programma non aveva costi esasperati, essendo Emma D’Aquino un’interna Rai. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rai: Nek verso il ‘no’ a Domenica In, Cattelan emigra

